В Австралії росіянина звинуватили у спробі передати РФ дані про українських військових

Чоловік побував у Росії та Україні, аби отримати інформацію про військові підрозділи та їхнє розташування.

Федеральна поліція Австралії висунула обвинувачення 27-річному громадянину Австралії та Росії, якого підозрюють у спробі передати російській розвідці інформацію про українських військових.

Про це повідомляє ABC.

Чоловіка, якого в суді ідентифікували як Владіміра Теслова, затримали 20 серпня у Брисбені. Йому інкримінують спробу навмисного іноземного втручання. 21 серпня його справа розглядалася в магістратському суді Брисбена, де слухання перенесли на 2 жовтня.

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У жовтні 2024 року Теслов вирушив до Росії. Там він, за твердженням слідства, пройшов військову підготовку, після чого повернувся до Австралії. У травні 2025 року чоловік поїхав вже до України та приєднався до ЗСУ. Австралійські правоохоронці вважають, що таким чином він намагався отримати інформацію про українських військових, підрозділи та місця їхнього розташування.

Пізніше Теслов нібито намагався передати ці відомості людям, яких вважав представниками російської розвідки.

"Ми не хочемо, щоб Австралія стала безпечним притулком для людей, які здійснюють іноземне втручання на користь інших держав", – заявила комісарка AFP Кріссі Барретт.

За її словами, частина ймовірних злочинних дій відбувалася в Австралії, а частина – за кордоном. Під час розслідування поліцейські вилучили електронні пристрої та інші предмети, які можуть мати доказове значення. За іноземне втручання Теслову може загрожувати до 20 років ув’язнення.