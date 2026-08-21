У Євросоюзі збільшуються запаси готівки

Вартість банкнот в обігу зросла з €1 млрд у 2016 році до €1,6 млрд у 2026-му.

Кількість банкнот в обігу в Європейському Союзі зростає. Зокрема, масштабні лісові пожежі, що охопили частини Європи, посилюють попит на запас готівки на випадок надзвичайних ситуацій.

Як пише The Guardian, головний економіст Європейського центрального банку (ЄЦБ) Філіп Лейн заявив, що хоча в багатьох європейських містах готівка поступається безконтактним платежам, загальна кількість грошей у готівковій формі насправді зростає.

Експерти пов'язують зростання попиту на готівку з побоюваннями щодо воєн, а також наслідків кібератак на онлайн-системи та системи безконтактних платежів.

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У 2025 році жителям ЄС рекомендували запастися їжею, водою та предметами першої необхідності щонайменше на 72 години на випадок надзвичайних ситуацій. Серед можливих сценаріїв називали катастрофічні лісові пожежі, подібні до тих, що цього літа охопили Францію та Іспанію, повені, шторми, потенційні кібератаки та інші ворожі дії. Домогосподарствам рекомендували мати спеціальний набір для надзвичайних ситуацій, до якого входять питна вода в пляшках, транзисторний радіоприймач, консерви і, що особливо важливо, готівка.

Дані ЄЦБ, який відстежує кількість банкнот в обігу з 2002 року, показують, що їхня загальна вартість зросла приблизно з €1 млрд у 2016 році до €1,6 млрд у червні 2026 року. Нині в обігу перебуває понад 31 млн банкнот порівняно з 24 млн безпосередньо перед пандемією у 2019 році.

Найпопулярнішою банкнотою у 2025 році була €50, за нею – €100.

Такі європейські країни, як Австрія, Фінляндія, Німеччина, Швеція та Нідерланди, вже рекомендували громадянам мати від €70 до €100 на одне домогосподарство. Цієї суми має вистачити на придбання предметів першої необхідності протягом 72 годин, якщо онлайн-сервіси та мобільні платіжні застосунки перестануть працювати.

ЄЦБ вважає готівку критично важливою частиною «національної готовності до криз». У банку називають своєрідним парадоксом те, що використання готівки для щоденних покупок скорочується, водночас дедалі більше людей зберігають банкноти як запас на випадок надзвичайних ситуацій.

Філіп Лейн також наголосив на необхідності законодавства, яке гарантувало б збереження мережі банкоматів у кожному великому населеному пункті та на центральних вулицях міст ЄС.