FT: Трамп не підтримав прохання України дозволити використовувати Starlink для ударів по РФ

У медіа кажуть, що ані Трамп, ані Маск не готові затвердити такий сценарій.

Президент США Дональд Трамп не продемонстрував підтримки прохання України дозволити використовувати зв’язок Starlink для керування ударними дронами під час атак по російських військових цілях.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

За даними видання, Володимир Зеленський під час зустрічі з Трампом у Білому домі в липні попросив його поговорити з Ілоном Маском про можливість використання Starlink для українських далекобійних дронів. Україна хоче застосовувати такі безпілотники для ураження російських балістичних ракетних установок, пунктів управління та іншої військової інфраструктури на відстані до 200 км від кордону.

Київ розглядає це як спосіб частково компенсувати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які використовують для збиття російських балістичних ракет. Співрозмовники FT стверджують, що Трамп під час зустрічі не взяв на себе жодних зобов’язань і не продемонстрував підтримки цієї пропозиції.

Вони також вважають, що Маск навряд чи погодиться на такий сценарій. Колишній міністр оборони Михайло Федоров раніше безуспішно намагався переконати мільярдера дозволити Україні використовувати Starlink для ударів за межами країни.

Навіть після звільнення Федоров залишався з ним на зв’язку, однак 6 серпня визнав, що домогтися необхідного рішення через ці контакти поки не вдалося. За даними FT, Україна сподівається, що саме обмеження дальності ударів 200 кілометрами може переконати Маска погодити використання Starlink у такому форматі.