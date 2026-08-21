ЦПД: окупанти перед “виборами” активізували піар-кампанію щодо “відновлення” Донеччини

На окупованих територіях області РФ хоче відновити 2800 багатоповерхівок, тим часом лише у Маріуполі пошкоджено близько 2600 багатоквартирних будинків.

Окупаційна влада Донеччини напередодні проведення Росією “виборів” на ТОТ активізувала піар-кампанію щодо “відновлення” регіону.

На цьому наголошує Центр протидії дезінформації.

Керівник “ДНР” Денис Пушилін заявив про надходження понад 63 тисяч пропозицій до нової програми “Єдиної Росії”, яка має визначити “пріоритети розвитку” регіону.

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“Втім, заявлена “відбудова”, згідно з цією програмою, не відповідає масштабам руйнувань, спричинених агресією РФ”, – заявили у ЦПД.

Лише в Маріуполі пошкоджено близько 2600 багатоквартирних будинків, понад половина з яких зазнала критичних або повних руйнувань. Водночас “народна програма” передбачає до 2030 року оновити лише 2800 багатоповерхівок на всій тимчасово окупованій території Донеччини.

При цьому навіть збудоване Росією житло не завжди отримують люди, які втратили домівки через агресію РФ. Зокрема, у Маріуполі близько 75% покупців нерухомості – ті, хто прибули з Росії, а місцеві мешканці роками не отримують обіцяні Кремлем компенсації та відновлене житло.

“За 12 років частина Донеччини, яка перебуває під російською окупацією, не стала прикладом обіцяного “відновлення”, а навпаки – зіткнулася з системними проблемами у сфері ЖКГ та інфраструктури”, – зазначили у Центрі.