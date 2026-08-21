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На Хмельниччині пенсіонерка організувала нелегальний гральний бізнес у підвалі

Під час обшуків у 63-річної жительки Волочиська вилучили 400 тисяч грн.

На Хмельниччині пенсіонерка організувала нелегальний гральний бізнес у підвалі
Підпільне казино
Фото: Поліція Хмельницької області

У Волочиську на Хмельниччині правоохоронці викрили нелегальний гральний заклад. Його, за даними слідства, організувала 63-річна місцева пенсіонерка. 

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

Нелегальний заклад працював у підвалі житлового будинку. Потрапити всередину можна було через непримітні замкнені двері, а відвідували його лише люди з обмеженого кола.

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Під час обшуку правоохоронці застали там адміністратора та одного з клієнтів. У приміщенні виявили комп’ютери із програмним забезпеченням для проведення азартних ігор на гроші, іншу техніку, камери відеоспостереження, мобільні телефони та банківські картки.

Згодом поліцейські провели обшук за місцем проживання ймовірної організаторки.Там вилучили готівку на загальну суму понад 400 тисяч гривень, а також чорнові записи.

Пенсіонерці повідомили про підозру у незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей. Досудове розслідування триває.

Підпільне казино на Хмельниччині
Фото: Поліція Хмельницької області
Підпільне казино на Хмельниччині

Казино організували у підвалі
Фото: Поліція Хмельницької області
Казино організували у підвалі

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