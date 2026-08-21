У Варшаві грузин зупинив урядове авто і виліз на нього

За даними медіа, в автомобілі могла перебувати заступниця міністра фінансів Ганна Майшчик.

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У Варшаві 41-річний громадянин Грузії влаштував небезпечний інцидент на одній із центральних вулиць міста. Чоловік вийшов на проїжджу частину, змусив зупинитися автомобіль, який, за попередніми даними, належить Міністерству фінансів Польщі, а потім заліз на капот і пройшовся по машині.

Про це пише PolsatNews.

Інцидент стався ввечері 20 серпня. За словами представника столичної поліції Якуба Пациняка, чоловік ішов посеред смуги руху, через що водієві довелося зупинити Audi.

Польські медіа повідомили, що в автомобілі могла перебувати заступниця міністра фінансів Ганна Майшчик. У поліції цю інформацію наразі не підтвердили.

Чоловіка затримали правоохоронці. На момент інциденту він був тверезим. Також поліцейські перевіряють можливе пошкодження майна, оскільки чоловік ходив по автомобілю. Поліція також встановлює обставини перебування громадянина Грузії у Польщі та проводить із ним подальші процесуальні дії.