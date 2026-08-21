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Російський розвідувальний літак підозрюють у порушенні повітряного простору Фінляндії

Він пробув у повітряному просторі країни близько 3 хвилин.

Російський розвідувальний літак підозрюють у порушенні повітряного простору Фінляндії
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба МВС Фінляндії

Російський розвідувальний літак Іл-20 міг порушити повітряний простір Фінляндії. Інцидент стався у четвер, 20 серпня, у західній частині Фінської затоки.

Про це повідомило Міністерство оборони країни.

За даними фінської влади, російський літак перебував у повітряному просторі країни близько трьох хвилин.

"До кожного ймовірного порушення територіальних вод ставимося серйозно. Триває розслідування", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен. Обставини інциденту встановлює Прикордонна служба Фінляндії.

  • 14 серпня Фінські Сили оборони встановлювали тимчасове обмеження на авіаційний та морський рух у східній частині Фінської затоки. Військові пояснили, що це був запобіжний захід, аби гарантувати безпеку цивільних. Також перевіряли реакцію відповідних органів на можливі загрози – появу безпілотників у повітряному просторі.
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