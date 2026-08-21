Російський розвідувальний літак підозрюють у порушенні повітряного простору Фінляндії

Російський розвідувальний літак Іл-20 міг порушити повітряний простір Фінляндії. Інцидент стався у четвер, 20 серпня, у західній частині Фінської затоки.
Про це повідомило Міністерство оборони країни.
За даними фінської влади, російський літак перебував у повітряному просторі країни близько трьох хвилин.
"До кожного ймовірного порушення територіальних вод ставимося серйозно. Триває розслідування", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен. Обставини інциденту встановлює Прикордонна служба Фінляндії.
- 14 серпня Фінські Сили оборони встановлювали тимчасове обмеження на авіаційний та морський рух у східній частині Фінської затоки. Військові пояснили, що це був запобіжний захід, аби гарантувати безпеку цивільних. Також перевіряли реакцію відповідних органів на можливі загрози – появу безпілотників у повітряному просторі.