Російський розвідувальний літак підозрюють у порушенні повітряного простору Фінляндії

Він пробув у повітряному просторі країни близько 3 хвилин.

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Російський розвідувальний літак Іл-20 міг порушити повітряний простір Фінляндії. Інцидент стався у четвер, 20 серпня, у західній частині Фінської затоки.

Про це повідомило Міністерство оборони країни.

За даними фінської влади, російський літак перебував у повітряному просторі країни близько трьох хвилин.

"До кожного ймовірного порушення територіальних вод ставимося серйозно. Триває розслідування", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен. Обставини інциденту встановлює Прикордонна служба Фінляндії.