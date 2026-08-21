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СБУ закликала бути пильними напередодні та в День Незалежності України

Ворог може використовувати масові заходи для здійснення обстрілів, провокацій, терактів, диверсій та кібератак.

СБУ закликала бути пильними напередодні та в День Незалежності України
Фото: З відкритих джерел

СБУ закликала громадян бути особливо пильними напередодні та в День Незалежності України 24 серпня.

У спецслужбі підкреслили, що ворог може використовувати масові заходи для здійснення обстрілів, провокацій, терактів, диверсій, кібератак та інших злочинів.

Напередодні та під час святкових заходів варто дотримуватися кількох базових правил:

  • не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та заздалегідь визначте найближче укриття;
  • не наближайтеся до підозрілих предметів та не намагайтеся самостійно їх переміщувати або перевіряти;
  • у разі виявлення підозрілих осіб, предметів чи інших ознак можливої незаконної діяльності – повідомляйте правоохоронцям;
  • не публікуйте фото та відео із зазначенням місць розташування військових, об’єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів протиповітряної оборони тощо;
  • не поширюйте інформацію про наслідки обстрілів, роботу ППО чи переміщення українських військових;
  • не виконуйте прохання невідомих осіб (навіть якщо вони представляються співробітниками правоохоронних органів), які пропонують виконати сумнівні доручення, зокрема здійснити фото- чи відеозйомку певних об’єктів, передати пакунок або залишити предмет у визначеному місці.
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СБУ нагадує про на спроби російських спецслужб залучати українців до підготовки терактів та вчинення диверсій.

“Якщо невідомі особи пропонують гроші за підпали, пошкодження майна, встановлення невідомих предметів, збір інформації про військові об’єкти або інші протиправні дії – не погоджуйтеся на такі пропозиції та негайно повідомляйте про це СБУ”, – заявили у спецслужбі.

У разі отримання інформації про підготовку диверсій, терактів, вербування або іншу діяльність, яка може становити загрозу державній безпеці – потрібно звертатися за такими контактами:

телефон “гарячої лінії” СБУ 1516;

чат-бот “Спали” ФСБшника”

email: [email protected].

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