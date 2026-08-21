На Житомирщині горить ліс на території заповідника "Древлянський"

У Коростенському районі Житомирської області рятувальники та працівники лісового господарства продовжують гасити низову лісову пожежу на території природного заповідника "Древлянський".
Про це повідомили в ДСНС Житомирської області.
Загоряння виникло напередодні. Наразі вогонь локалізовують на площі близько 4 гектарів. Рятувальники проливають тліючу лісову підстилку за допомогою ранцевих обприскувачів та забезпечують підвезення води пожежними автоцистернами.
До ліквідації пожежі залучили 22 рятувальників і шість одиниць техніки ДСНС, а також 30 працівників лісового господарства та сім одиниць техніки заповідника.
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