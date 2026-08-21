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На Житомирщині горить ліс на території заповідника "Древлянський"

Пожежу гасять понад 50 людей.

На Житомирщині горить ліс на території заповідника "Древлянський"
Пожежа в заповіднику на Житомирщині
Фото: ДСНС Житомирської області

У Коростенському районі Житомирської області рятувальники та працівники лісового господарства продовжують гасити низову лісову пожежу на території природного заповідника "Древлянський". 

Про це повідомили в ДСНС Житомирської області.

Загоряння виникло напередодні. Наразі вогонь локалізовують на площі близько 4 гектарів. Рятувальники проливають тліючу лісову підстилку за допомогою ранцевих обприскувачів та забезпечують підвезення води пожежними автоцистернами.

До ліквідації пожежі залучили 22 рятувальників і шість одиниць техніки ДСНС, а також 30 працівників лісового господарства та сім одиниць техніки заповідника. 

Фото: ДСНС Житомирщини

Фото: ДСНС Житомирщини

  • На Черкащині рятувальники ліквідовували масштабну пожежу, яка виникла напередодні в селі Кумейки. Вогонь поширився на ліс і прилегле сміттєзвалище. Спочатку загорілася господарча споруда на приватній території. Через сильний вітер полум’я швидко перекинулося на сусідні ділянки. Наразі пожежу локалізували на площі близько 100 гектарів.
  • У Кіровоградській області рятувальники повністю ліквідували загоряння недіючих відстійників обласного комунального підприємства “Дніпро-Кіровоград”. Ліквідація тривала цілий тиждень. 
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