На Житомирщині горить ліс на території заповідника "Древлянський"

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Пожежа в заповіднику на Житомирщині

У Коростенському районі Житомирської області рятувальники та працівники лісового господарства продовжують гасити низову лісову пожежу на території природного заповідника "Древлянський".

Про це повідомили в ДСНС Житомирської області.

Загоряння виникло напередодні. Наразі вогонь локалізовують на площі близько 4 гектарів. Рятувальники проливають тліючу лісову підстилку за допомогою ранцевих обприскувачів та забезпечують підвезення води пожежними автоцистернами.

До ліквідації пожежі залучили 22 рятувальників і шість одиниць техніки ДСНС, а також 30 працівників лісового господарства та сім одиниць техніки заповідника.

Фото: ДСНС Житомирщини

Фото: ДСНС Житомирщини