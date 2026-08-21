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У Києві визначили рекомендовану структуру навчального року

Навчання для закладів загальної середньої освіти має розпочатися 1 вересня 2026 року та завершитися 30 червня 2027-го.

У Києві визначили рекомендовану структуру навчального року
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Києві визначили рекомендовану структуру 2026/2027 навчального року для закладів загальної середньої освіти. Навчання має розпочатися 1 вересня 2026 року та завершитися 30 червня 2027-го.

Про це повідомили в Департаменті освіти і науки КМДА.

Для більшості столичних шкіл, які працюють за семестровою системою, рекомендують такий графік:

  • перший семестр – 1 вересня – 23 грудня 2026 року;
  • другий семестр – 11 січня – 28 травня 2027 року;
  • осінні канікули – 26 жовтня  – 1 листопада;
  • зимові канікули – 24 грудня – 10 січня;
  • весняні канікули – 22 – 28 березня.

Для учнів перших класів передбачили додатковий тиждень відпочинку – з 15 до 21 лютого.

28 травня рекомендують провести "Останній дзвоник". Після цього школи зможуть до кінця червня проводити додаткові заняття, консультації, навчальні екскурсії, проєктну діяльність та інші заходи.

Водночас остаточна структура навчального року може змінюватися залежно від безпекової ситуації. Це стосується і формату навчання – очного чи дистанційного.

  • Раніше міністр освіти та науки України Андрій Бутенко заявив, що новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня, попри російські атаки на освітню інфраструктуру. Цьогоріч працюватимуть понад 25 тисяч закладів освіти.
  • Понад 11,3 тисячі шкіл мають укриття, тож близько 80% учнів зможуть навчатися очно. Для забезпечення роботи закладів освіти триває будівництво укриттів і підземних дитсадків. Школи також забезпечують автобусами та резервними джерелами енергії.
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