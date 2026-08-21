Київський фунікулер відновлює роботу після планового ремонту

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Київський фунікулер 21 серпня повертається до роботи після щорічного планового ремонту. Пасажирські перевезення планують відновити у другій половині дня.

Про це повідомили у КМДА.

Під час технічних робіт фахівці перевірили та обслужили основні елементи інфраструктури, обладнання і вагони фунікулера. Зокрема, відремонтували обладнання машинної, компресорної та тиристорної зал, перевірили тяговий трос і контактну мережу, обстежили та частково замінили шпали.

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У вагонах за потреби замінили обшивку пасажирських сидінь та провели комплексне прибирання. Після завершення робіт рухомий склад протестували.

Ремонт виконували без демонтажу вагонів – безпосередньо на станціях та між ними. У "Київпастрансі" пояснили, що це пов’язано з конструктивними особливостями фунікулера та його тросової системи.К рім того, на станціях оновили попереджувальну розмітку на сходах для безпеки пасажирів.

Ремонт фунікулера тривав з 13 липня до 21 серпня.

Фото: КМДА