У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено адмінбудівлю Державної податкової служби

Під час чергової російської атаки на Київ пошкоджено одну з адміністративних будівель Головного управління ДПС у столиці.
Про це повідомила у Facebook виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух. У будівлі вибило вікна та пошкодило фасад. За словами Карнаух, люди не постраждали. Наразі вже розпочали роботи з ліквідації наслідків атаки.
"Я вдячна кожному працівнику податкової, які після таких атак продовжують забезпечувати роботу податкової системи та надавати людям якісні послуги", – написала в.о. голови ДПС.
- У ніч проти 20 серпня Росія масовано атакувала Україну. Головною ціллю стала Київщина та Київ. В області постраждали 8 людей. У столиці окупанти вбили 15 жителів, а також поранено понад 30 осіб. 21 серпня оголошено жалобу за загиблими.