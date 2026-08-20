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У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено адмінбудівлю Державної податкової служби

У будівлі постраждав фасад та вибито вікна.

У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено адмінбудівлю Державної податкової служби
Внаслідок обстрілу постраждала будівля ДПС
Фото: Леся Карнаух

Під час чергової російської атаки на Київ пошкоджено одну з адміністративних будівель Головного управління ДПС у столиці.

Про це повідомила у Facebook виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух. У будівлі вибило вікна та пошкодило фасад. За словами Карнаух, люди не постраждали. Наразі вже розпочали роботи з ліквідації наслідків атаки.

"Я вдячна кожному працівнику податкової, які після таких атак продовжують забезпечувати роботу податкової системи та надавати людям якісні послуги", – написала в.о. голови ДПС.

Обстріл ДПС у Києві
Фото: Леся Карнаух
Обстріл ДПС у Києві

У будівлі вибито вікна
Фото: Леся Карнаух
У будівлі вибито вікна

  • У ніч проти 20 серпня Росія масовано атакувала Україну. Головною ціллю стала Київщина та Київ. В області постраждали 8 людей. У столиці окупанти вбили 15 жителів, а також поранено понад 30 осіб. 21 серпня оголошено жалобу за загиблими.
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