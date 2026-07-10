Перед запуском роботи фунікулера вагони пройдуть статичні та динамічні випробування під навантаженням.

Столичний фунікулер із 13 липня до 21 серпня зачинять на щорічний плановий ремонт, повідомляє КМДА.

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