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Столичний фунікулер із 13 липня до 21 серпня зачинять на щорічний плановий ремонт

Серед іншого, вагони пройдуть статичні та динамічні випробування.

Столичний фунікулер із 13 липня до 21 серпня зачинять на щорічний плановий ремонт
ілюстративне фото
Фото: Київпастранс

Столичний фунікулер із 13 липня до 21 серпня зачинять на щорічний плановий ремонт, повідомляє КМДА. 

У межах ремонту фахівці:

  • відремонтують машинну, компресорну та тиристорну зали;
  • оглянуть тяговий трос і контактну мережу;
  • перевірять і частково, за потреби, замінять шпали;
  • оновлять попереджувальну розмітку на сходових маршах;
  • виконають малярні та слюсарні роботи кузова;
  • частково оновлять обшивки пасажирських сидінь.

Перед запуском роботи фунікулера вагони пройдуть статичні та динамічні випробування під навантаженням.

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