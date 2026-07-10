Столичний фунікулер із 13 липня до 21 серпня зачинять на щорічний плановий ремонт, повідомляє КМДА.
У межах ремонту фахівці:
- відремонтують машинну, компресорну та тиристорну зали;
- оглянуть тяговий трос і контактну мережу;
- перевірять і частково, за потреби, замінять шпали;
- оновлять попереджувальну розмітку на сходових маршах;
- виконають малярні та слюсарні роботи кузова;
- частково оновлять обшивки пасажирських сидінь.
Перед запуском роботи фунікулера вагони пройдуть статичні та динамічні випробування під навантаженням.