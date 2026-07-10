Кличко: у Києві функціонує понад 4300 укриттів різного типу

Цього року на ремонт укриттів та сховищ столиці передбачили понад 1,1 млрд грн.

У Києві станом на 10 липня функціонує понад 4300 укриттів різного типу. На ремонт сховищ у столиці у 2026 році виділили понад 1,1 млрд гривень.

Як написав мер Києва Віталій Кличко, сьогодні на колегії КМДА розглядатимуть декілька найактуальніших для життя міста питань, зокрема окрема, про стан будівництва, ремонту та утримання захисних споруд цивільного захисту.

Від початку повномасштабної війни ремонти та облаштування здійснили в майже 3 000 укриттів. За 2022-2025 роки на ці роботи міська влада виділила близько 7 млрд грн. Визначення адрес та виконання робіт забезпечують районні підрозділи, оскільки саме вони є розпорядниками виділених містом коштів. Кличко пише, що пріоритетними є локації, де укриттів бракує: мікрорайони, де немає станцій метро, віддалені спальні райони.

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Наразі в Києві функціонує понад 4 300 укриттів, які різні за типом, власністю та кількісно-технічними характеристиками. Контакт-центр 1551 здійснює моніторинг щодо стану укриттів та доступу в них, а контролює проведення перевірок Департамент муніципальної безпеки разом з районами та представниками ДСНС. Від початку року перевірили 630 укриттів і виявили 85 проблемних.

«Характерними недоліками майже для всіх укриттів залишаються: відсутність або недостатня кількість місць для сидіння, відсутність електропостачання, неналежний санітарний стан», – пише Кличко.

Із початку 2026 року до адміністративної відповідальності притягнули 171 балансоутримувача об’єктів фонду ЗСЦЗ. Переважно за порушення вимог, що призвели до неготовності об’єкту та за невиконання законних вимог посадових осіб.

Цього року на ремонт укриттів та сховищ столиці передбачили понад 1,1 млрд грн. Кличко зазначає, що очільники районів повинні посилити роботу та скоригувати терміни облаштування укриттів.

«А щодо ефективності роботи в районах доручив Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснити аудит використання райдержадміністраціями коштів на зведення, ремонт та облаштування укриттів за 2022-2025 роки», – повідомив мер і додав, що перевірки обʼєктів цивільного захисту продовжаться.

Також окремо виділені кошти на будівництво нових об'єктів захисту в закладах освіти. Наразі розробили проєктно-кошторисну документацію для 42 закладів освіти, і розпочали будівництво на 25 об’єктах.

У віддалених від станцій метрополітену мікрорайонах мешканці можуть користуватися саме укриттями в школах та інших навчальних закладах. Вони місткі та оснащені усім необхідним, зазначає Кличко.

Детальніше про укриття в столиці читайте у матеріалі «Куплю укриття, дорого. Хоч в когось».

Деякі укриття, позначені на мапі, є підземними переходами або підвалами багатоповерхівок.