Столична влада заявила, що Київ робить усе можливе, щоб збільшити кількість укриттів і сховищ.

Так, за даними КМДА, у місті тривають ремонти наявних укриттів та облаштування нових приміщень, придатних для захисту людей.

Від початку повномасштабної війни вже відремонтували майже 3 тис. захисних споруд.

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Цьогоріч на ремонти укриттів і сховищ столиці передбачено понад 1,1 млрд грн.

Ці кошти спрямовують районним в місті Києві державним адміністраціям, які визначені відповідальними за будівництво, ремонт і облаштування об’єктів цивільного захисту.

«За 2022–2025 роки на ці роботи міська влада Києва виділила близько 7 млрд грн, з яких 4,5 млрд – на ремонт і належне оснащення цих об’єктів. Визначення адрес і виконання робіт забезпечують районні підрозділи, адже саме вони є розпорядниками виділеними містом коштами», – розповів в. о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

За його словами, пріоритетними є ті локації, де укриттів бракує: мікрорайони, де відсутні станції метрополітену, віддалені спальні житлові масиви тощо. Загалом наразі в Києві функціонують понад 4,3 тис. укриттів різних за типом, власністю та кількісно-технічними характеристиками.

Він наголосив, що у віддалених від мережі метро мікрорайонах мешканці можуть користуватися укриттями, що є в школах та інших навчальних закладах.

«Вони досить місткі та оснащені необхідними базовими елементами для таких приміщень, а також перебувають, як правило, в пішій доступності», – сказав заступник голови КМДА.

Пантелеєв нагадав, що адреси з найближчими укриттями є на ресурсах міста – в застосунку Київ Цифровий у розділі Міські сервіси – Мапа стійкості, а також на Офіційному порталі Києва, де також вказані основні алгоритми дій у разі небезпеки.