На Кирилівському озері в Києві продовжують ліквідацію наслідків забруднення

У Києві продовжують очищати озеро Кирилівське. Забруднення сталося через пошкодження промислового об’єкта після атаки 2 липня, після чого нафтопродукти через систему стічних вод потрапили до струмка Сирець, а звідти – до озера.
Як розповіли у КМДА, там працюють фахівці КП "Плесо", підрозділи ДСНС України, екологи та науковці.
Наразі на озері цілодобово працюють 9 плавучих скімерів. Спеціалісти ДСНС вже вилучили 65 тонн нафтосуміші, а роботи з очищення водойми триватимуть ще близько 5 діб.
Забруднення локалізоване, і, за результатами постійного моніторингу, в річці Почайна нафтопродуктів немає, тож загроза для акваторії Дніпра наразі відсутня.
За інформацією Держекоінспекції столичного округу, остаточний розмір збитків довкіллю визначать після отримання результатів лабораторних досліджень, які очікують 9 липня.
Наразі фіксують окремі випадки загибелі водної флори та фауни, однак масового мору не виявили.
Озеро Кирилівське є технічною водоймою, де купання було заборонене і раніше. Через забруднення нафтопродуктами будь-яке використання водойми та рибальство заборонені щонайменше до кінця літа.
Через випаровування паливно-мастильних матеріалів мешканцям прилеглих будинків рекомендують без потреби не відчиняти вікна та не відпочивати біля озера до завершення ліквідації наслідків аварії.