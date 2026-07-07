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На Кирилівському озері в Києві продовжують ліквідацію наслідків забруднення

Наразі цілодобово працюють 9 плавучих скімерів. 

На Кирилівському озері в Києві продовжують ліквідацію наслідків забруднення
Очищення озера Кирилівського
Фото: КМДА

У Києві продовжують очищати озеро Кирилівське. Забруднення сталося через пошкодження промислового об’єкта після атаки 2 липня, після чого нафтопродукти через систему стічних вод потрапили до струмка Сирець, а звідти – до озера.

Як розповіли у КМДА, там працюють фахівці КП "Плесо", підрозділи ДСНС України, екологи та науковці.

Наразі на озері цілодобово працюють 9 плавучих скімерів. Спеціалісти ДСНС вже вилучили 65 тонн нафтосуміші, а роботи з очищення водойми триватимуть ще близько 5 діб.

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Очищення озера Кирилівського
Фото: КМДА
Очищення озера Кирилівського

Забруднення локалізоване, і, за результатами постійного моніторингу, в річці Почайна нафтопродуктів немає, тож загроза для акваторії Дніпра наразі відсутня. 

За інформацією Держекоінспекції столичного округу, остаточний розмір збитків довкіллю визначать після отримання результатів лабораторних досліджень, які очікують 9 липня.

Наразі фіксують окремі випадки загибелі водної флори та фауни, однак масового мору не виявили.

Озеро Кирилівське є технічною водоймою, де купання було заборонене і раніше. Через забруднення нафтопродуктами будь-яке використання водойми та рибальство заборонені щонайменше до кінця літа.

Через випаровування паливно-мастильних матеріалів мешканцям прилеглих будинків рекомендують без потреби не відчиняти вікна та не відпочивати біля озера до завершення ліквідації наслідків аварії.

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