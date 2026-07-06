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У Києві розгорнули штаби допомоги постраждалим від атаки Росії

Штаби діють у трьох районах столиці.

У Києві розгорнули штаби допомоги постраждалим від атаки Росії
Наслідки російського удару у Києві
Фото: Нацполіція

У трьох районах Києва розгорнули штаби допомоги постраждалим від російської нічної атаки. Вони діють у Дарницькому, Подільському та Оболонському районах. 

Про це повідомили у КМДА

У Дарницькому районі штаби діють за адресами:

  • вул. Урлівська, 23-Б;
  • вул. Зарічна, 6, біля корпусів 3 і 4.
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Графік роботи: до 16:00. Телефон для довідок: 0984781190.

Для швидкої взаємодії з мешканцями та оформлення заяв у Подільському районі розгорнуті координаційні пункти за адресами:

  • вул. Світлицького, 35-Б;
  • просп. Георгія Гонгадзе, 20-І (ліцей № 6).

У цих штабах фахівці приймають звернення, збирають інформацію щодо пошкоджень і надають необхідні консультації.

Цілодобово працюють оперативні чергові Подільської РДА за телефонами:

  • 0444252525;
  • 0444256182;
  • 0669181801.

В Оболонському районі штаб допомоги функціонує за адресою вул. Куренівська, 15-А. 

У разі пошкодження житла, необхідно звертатися до екстрених служб за номером 102, а також у приймальню голови Оболонської РДА за номером: 0502680324.

Отримати допомогу у випадку пошкодження та руйнування житла можна у межах державної та міських програм.

За програмою «єВідновлення» надають до 350 тис. компенсації за пошкоджені житлові квартири та до 500 тис. грн – за пошкоджені приватні будинки. За ці кошти можна придбати будівельні матеріали або замовити ремонтні послуги.

Отримати матеріальну допомогу можна і зі столичного бюджету. Зокрема, 40 000 грн одноразово нададуть тим, хто потребує термінового тимчасового відселення через пошкодження або руйнування житла. А також щомісячну допомогу по 20 000 грн (на строк до 12 місяців) – тим, хто змушений тимчасово відселитися. І ще 10 000 грн – у межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам».

Власники пошкодженого від ворожої атаки житла мають право на допомогу від міста. Подати заяву можна онлайн на Порталі послуг.

  • У ніч на 6 липня Росія провела масовану комбіновану атаку зі застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, наземного і морського базування. Основним напрямком удару став Київ. У столиці та області є загиблі та поранені. 
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