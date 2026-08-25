У Бучі на Київщині зловмисник намагався продати чужий будинок за понад $108 тисяч

Зловили його, коли він мав підписати договір купівлі-продажу й отримати решту суми.

На Київщині зловмисник вирішив продати приватний будинок у Бучі, власник якого з 2022 року перебуває за кордоном, і привласнити понад $108 тисяч.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

Слідчі встановили, що підозрюваний підробив паспорт справжнього власника, вклеївши свою фотокартку. На основі підробленого документа він оформив довіреність і отримав дублікати документів на нерухомість. Далі чоловік залучив ріелторку, яка не здогадувалася про злочинний план, і виставив будинок на продаж за 115 тисяч доларів. Покупчиня оглянула майно й домовилася про ціну в 108,5 тисяч доларів, передавши тисячу доларів завдатку.

Правоохоронці затримали шахрая в нотаріуса під час передачі решти суми в розмірі 107,5 тисяч доларів. Зловмисник не встиг підписати договір купівлі-продажу.

Його дії кваліфікували як закінчений замах на шахрайство в особливо великих розмірах.