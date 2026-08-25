Удар безпілотниками по Запоріжжю: збільшилася кількість поранених (оновлено)

Через атаку дронів горів з десяток автомобілів.

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Росія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками.

Про це в Telegram повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Через атаку виникла пожежа – загорілися близько десяти автомобілів. На фото, які оприлюднили в ОВА, видно, що транспорт вигорів вщент.

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Оновлення. Відомо вже про сімох потерпілих. Наразі вони отримують необхідну медичну допомогу. Інформація щодо інших наслідків атаки уточнюється.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА