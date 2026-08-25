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Удар безпілотниками по Запоріжжю: збільшилася кількість поранених (оновлено)

Через атаку дронів горів з десяток автомобілів.

Удар безпілотниками по Запоріжжю: збільшилася кількість поранених (оновлено)
Обстріл Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА

Росія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. 

Про це в Telegram повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Через атаку виникла пожежа – загорілися близько десяти автомобілів. На фото, які оприлюднили в ОВА, видно, що транспорт вигорів вщент.

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Оновлення. Відомо вже про сімох потерпілих. Наразі вони отримують необхідну медичну допомогу. Інформація щодо інших наслідків атаки уточнюється. 

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

  • Це не перший удар за сьогодні по місту. На світанку росіяни атакували Запоріжжя КАБом. Пошкоджена проїздна частина дороги, виникла пожежа на відкритій території, є руйнування. Загинули дві людини. У області ще одна жінка поранена.
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