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Defense Tech

Український виробник безпілотників F-Drones презентував новий компактний ударний fpv для штурмовиків – F5

Новий fpv виробляється у 2 версіях – на завадостійкому радіоканалі та оптоволокні

Український виробник безпілотників F-Drones презентував новий компактний ударний fpv для штурмовиків – F5
Дрон F-5
Фото: F-Drones

 Українська оборонна компанія F-Drones представила п’ятидюймовий FPV-дрон F5, створений спеціально для штурмових підрозділів. Дрон розроблений для коротких дистанцій та складних середовищ – лісосмуг, міської забудови, підтримки позицій і штурмів. Про це повідомляється в соцмережах компанії.

«Наш новий F5 – компактний п’ятидюймовий FPV для роботи на передньому краї. F5 – компактний ударний FPV-дрон від F-Drones, створений насамперед для штурмових підрозділів. Корисний для коротких дистанцій й складних середовищ: лісосмуги, забудова, підтримка позицій і штурмових груп. Його принцип простий: швидко дістав – швидко уразив. Легка 5-дюймова карбонова платформа з корисним навантаженням до 1 кг миттєво готова до застосування на передовій, коли рахунок іде на секунди», - написали в F-Drones.

Дрон F-5
Фото: F-Drones
Дрон F-5

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Як зазначили в компанії, новий fpv виробляється у 2 версіях – на завадостійкому радіоканалі та оптоволокні.

«Дрон постачається у двох версіях – на завадостійкому радіоканалі та на оптоволоконному каналі керування (повна невразливість до РЕБ). В оптоволоконній конфігурації дрон пролетить біля 6 км. А у радіоверсії F5 має вдвічі більший тактичний радіус (до 13 км). Розмір тут напряму впливає на логістику: кілька дронів можна нести в одному рюкзаку», - зазначили в F-Drones.

В компанії повідомили, що новий дрон вже випробуваний та кодифікований Міноборони. 

«Як і всі наші пташки F5 постачається з кодифікованою електронною платою ініціації «Opera». БпЛА випробувано та кодифіковано Міністерством оборони України. Знайшли потрібний баланс між компактністю, дальністю і навантаженням. Сподіваємось, противник його оцінить», - йдеться в дописі. Як зазначив в інтерв’ю DOU CEO F-Drones Станіслав Хутор, F5 можна встановлювати на наземні роботизовані комплекси, один НРК може доставити на місце вильоту до 9 fpv.

«F5 можна встановлювати й на наземні роботизовані комплекси. Ми зробили змінну платформу, яку можна адаптувати до різних НРК, якщо вони здатні перевозити потрібну вагу. Один робот у такій конфігурації доставляє дев’ять дронів. Вони можуть чекати на позиції, підтримувати оборону або штурм. Це дев’ять окремих вильотів без прямого ризику для людини, яка інакше мала б нести дрони сама», - зазначив Станіслав Хутор.

Нагадаємо, українська компанія F-Drones виробляє десятки тисяч безпілотників на місяць і має декілька сотень інженерів і ІТ-спеціалістів у команді. Вона також першою отримала дозвіл на експорт 2000 готових дронів для американської армії. За останні місяці компанія представила комплекс F-CAPTAIN класу middle strike і оновлений перехоплювач реактивних шахедів LITAVR+, а також оголосила про плани запустити ліцензійне виробництво дронів в американському штаті Огайо, де працюватимуть 300 людей.

Читайте також Як продати дрони в США. Розмова із СЕО F-Drones про перші експортовані Україною FPV, завод в Огайо і співпрацю з партнерами

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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