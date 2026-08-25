В Україні розробили пеленгатор для пошуку засобів РЕБ за радіосигналом. Як це працює

Українська технологічна компанія DETECT GROUP представила пеленгатор SeekLevel, який призначений для встановлення на БпЛА та виявлення ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Про розробку компанія розповіла виданню «Мілітарний».

Пеленгатор SeekLevel є одним із елементів концепції зміни підходу до боротьби з тактичними засобами РЕБ, яку пропонує DETECT GROUP. Замість того щоб постійно адаптувати кожен безпілотник до роботи в умовах радіоелектронних перешкод, компанія пропонує спочатку виявляти та знищувати самі джерела перешкод.

Нині захист безпілотників від РЕБ передбачає використання різних технологій. Зокрема, БПЛА можуть працювати на різних частотах, використовувати псевдовипадкове перестроювання частоти, модулі автоматичного захоплення цілі, ретранслятори, оптоволоконні котушки та супутниковий зв’язок. Проблема такого підходу полягає в тому, що він потребує постійного вдосконалення програмного забезпечення та бортового обладнання. Це, своєю чергою, ускладнює конструкцію безпілотників і збільшує їхню вартість.

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У DETECT GROUP пропонують винести боротьбу з РЕБ в окремий етап бойового застосування. Спочатку має визначатися ділянка фронту, яку потрібно очистити від радіоелектронних перешкод. Після цього туди можуть спрямовуватися БПЛА, оснащені пеленгаторами. Вони мають знаходити джерела радіовипромінювання та визначати їхнє розташування для подальшого ураження.

Після виконання завдання результати роботи таких екіпажів, за задумом компанії, мають перевірятися засобами радіоелектронної розвідки (РЕР). Це необхідно для підтвердження того, що виявлені засоби РЕБ справді знищені або припинили випромінювання.

Якщо ділянку вдасться очистити від активних засобів РЕБ, на ній можна буде використовувати значно більшу кількість звичайних безпілотників. При цьому на кожен із них не обов’язково встановлювати дорогі системи протидії радіоелектронним перешкодам.

У DETECT GROUP вважають, що реалізація запропонованої концепції дозволить створювати на окремих ділянках фронту своєрідні «чисті коридори» для роботи безпілотників — зони, де вплив ворожих засобів РЕБ буде мінімізований після їхнього виявлення та знищення.

Що відомо про пеленгатор SeekLevel

SeekLevel працює у смузі частот від 1500 до 6000 МГц. За задумом розробника, встановлений на БпЛА модуль має допомагати екіпажу визначати напрямок, у якому розташоване джерело сигналу, а відтак знаходити його для подальшого ураження.

Фото: DETECT GROUP Пелегнатор SeekLevel

Для визначення напрямку пеленгатор оснащений двома антенами. Система визначає азимут джерела сигналу та оцінює рівень його радіовипромінювання.

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Ці дані оператор бачить безпосередньо під час польоту. SeekLevel передає інформацію через OSD-інтерфейс. OSD (On-Screen Display) — це технологія, яка накладає телеметричні дані поверх зображення з камери безпілотника, тому оператор може отримувати потрібну інформацію без перемикання між різними інтерфейсами.SeekLevel сумісний з автопілотами ArduPilot та Betaflight. Налаштувати й підключити модуль можна через Wi-Fi за допомогою смартфона.

Модуль має розміри 300×150×90 мм та важить 200 грамів. Його енергоспоживання не перевищує 6 Вт, а робоча напруга становить від 12 до 50 В. Завдяки цьому SeekLevel, за даними компанії, можна інтегрувати з різними безпілотними платформами. Пеленгатор здатен виявляти слабкі радіосигнали — заявлена чутливість його приймача становить −94 dBm.

DETECT GROUP — українська технологічна компанія, що спеціалізується на розробці та вдосконаленні технологій у сфері обробки та аналізу радіосигналів. Компанія створює технологічні рішення для моніторингу радіочастотного спектру, виявлення та класифікації джерел випромінювання і їх точного пеленгування у реальному часі.

За даними розробника, впровадження пеленгатора SeekLevel у військові підрозділи розпочалося ще у 2025 році. Компанія заявляє, що система вже пройшла бойові випробування, а також отримала позитивні відгуки від низки українських підрозділів.