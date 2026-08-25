Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру співробітнику Служби безпеки, який організував схему незаконного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Підозрюваний разом із пособником та директоркою підприємства, яке мало статус критично важливого, організовував фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних із подальшим оформленням їм бронювання.

"Фактично такі особи трудових обов’язків не виконували, а нараховану заробітну плату мали повертати учасникам схеми. За такі «послуги» неправомірну вигоду отримували як у готівці, так і в криптоактивах", - зазначили в НАБУ.

Слідство задокументувало декілька епізодів щодо бронювання військовозобов’язаних осіб. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди становить майже 1 млн грн. Крім того, співробітника СБУ підозрюють у легалізації понад 18,4 млн грн.

Пособник також підозрюється у незаконному придбанні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також їх незаконному використанні. За даними слідства, саме він причетний до встановлення засобів, виявлених наприкінці 2025 року у квартирі керівниці одного з підрозділів детективів НАБУ, що розслідує корупцію в оборонній сфері.