Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські удари пошкодили в Києві 219 одиниць комунального громадського транспорту, 84 – приватного і понад 40 об'єктів метро

Найбільша кількість пошкоджень припала на цей рік. 

Російські удари пошкодили в Києві 219 одиниць комунального громадського транспорту, 84 – приватного і понад 40 об'єктів метро
Ілюстративне фото
Фото: Укрінформ

За час повномасштабного вторгнення у Києві російські удари пошкодили 219 одиниць комунального наземного транспорту, 44 об’єкти інфраструктури метрополітену та 84 автомобільні засоби приватних перевізників. Про це Комунальна служба перевезень і «Київпастранс» повідомили LB.ua у відповіді на запит.

У 2022 році пошкоджено 8 одиниць транспорту: 5 автобусів, 3 тролейбуси; у 2023 році пошкоджено 8 тролейбусів; у 2024 році – 1 автобус; у 2025 році – 63 одиниці транспорту: 56 трамваїв, 4 автобуси та 3 тролейбуси; у 2026 році – 139 одиниць транспорту, з яких 69 автобусів та 70 трамваїв. Один тролейбус, знищений у 2022 році, не підлягає відновленню. 

Наймасштабніші наслідки для транспортної інфраструктури були під час атаки 2 липня 2026 року, коли пошкодили 69 автобусів, та 8 липня цього року, коли у трамвайному депо пошкодили сімдесят трамваїв. 

Реклама

У 2026 році масштаб пошкоджень суттєво зріс через два російські удари.

2 червня внаслідок обстрілу отримали пошкодження одразу 69 автобусів – вони отримали пошкодження лобових, бокових, задніх стекол, скла дверей і кабіни водія, дзеркал, даху, кузова, сидінь та іншого обладнання. Станом на 30 липня відновлено 31 одиницю, решта – в процесі ремонту.

Згодом під удар потрапили 70 трамваїв депо ім. Шевченка (вагони типів 71-414К, Т5В641, K3R-N, К-1, К-1М8, Т-3). Відновлено 10 одиниць, решта – в ремонті.

Усі ремонтні роботи Київпастранс проводить власними силами та за рахунок власних коштів підприємства.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies