Найбільша кількість пошкоджень припала на цей рік.

За час повномасштабного вторгнення у Києві російські удари пошкодили 219 одиниць комунального наземного транспорту, 44 об’єкти інфраструктури метрополітену та 84 автомобільні засоби приватних перевізників. Про це Комунальна служба перевезень і «Київпастранс» повідомили LB.ua у відповіді на запит.

У 2022 році пошкоджено 8 одиниць транспорту: 5 автобусів, 3 тролейбуси; у 2023 році пошкоджено 8 тролейбусів; у 2024 році – 1 автобус; у 2025 році – 63 одиниці транспорту: 56 трамваїв, 4 автобуси та 3 тролейбуси; у 2026 році – 139 одиниць транспорту, з яких 69 автобусів та 70 трамваїв. Один тролейбус, знищений у 2022 році, не підлягає відновленню.

Наймасштабніші наслідки для транспортної інфраструктури були під час атаки 2 липня 2026 року, коли пошкодили 69 автобусів, та 8 липня цього року, коли у трамвайному депо пошкодили сімдесят трамваїв.

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У 2026 році масштаб пошкоджень суттєво зріс через два російські удари.

2 червня внаслідок обстрілу отримали пошкодження одразу 69 автобусів – вони отримали пошкодження лобових, бокових, задніх стекол, скла дверей і кабіни водія, дзеркал, даху, кузова, сидінь та іншого обладнання. Станом на 30 липня відновлено 31 одиницю, решта – в процесі ремонту.

Згодом під удар потрапили 70 трамваїв депо ім. Шевченка (вагони типів 71-414К, Т5В641, K3R-N, К-1, К-1М8, Т-3). Відновлено 10 одиниць, решта – в ремонті.

Усі ремонтні роботи Київпастранс проводить власними силами та за рахунок власних коштів підприємства.