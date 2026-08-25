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На Миколаївщині російський БпЛА влучив у приміський поїзд

Постраждалих серед пасажирів та членів бригади немає.

На Миколаївщині російський БпЛА влучив у приміський поїзд
Ілюстративне фото
Фото: УЗ

На Миколаївщині безпілотник влучив у приміський поїзд. Пасажири та члени локомотивної бригади не постраждали.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Перед атакою було оголошено підвищену повітряну небезпеку. Моніторинговий центр компанії, який цілодобово відстежує повітряні загрози, завчасно передав поїзній бригаді команду про евакуацію.

Завдяки оперативним діям залізничників людей встигли вивести з поїзда до моменту влучання.

Наразі на місці працюють екстрені служби та працівники залізниці. Вони ліквідовують наслідки атаки та займаються відновленням пошкодженої інфраструктури.

В Укрзалізниці закликали пасажирів під час поїздок уважно стежити за оголошеннями та виконувати вказівки працівників під час повітряних тривог.

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