На Миколаївщині російський БпЛА влучив у приміський поїзд

На Миколаївщині безпілотник влучив у приміський поїзд. Пасажири та члени локомотивної бригади не постраждали.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Перед атакою було оголошено підвищену повітряну небезпеку. Моніторинговий центр компанії, який цілодобово відстежує повітряні загрози, завчасно передав поїзній бригаді команду про евакуацію.
Завдяки оперативним діям залізничників людей встигли вивести з поїзда до моменту влучання.
Наразі на місці працюють екстрені служби та працівники залізниці. Вони ліквідовують наслідки атаки та займаються відновленням пошкодженої інфраструктури.
В Укрзалізниці закликали пасажирів під час поїздок уважно стежити за оголошеннями та виконувати вказівки працівників під час повітряних тривог.
Останні обстріли залізниці Росією
- На станції Лиманівка Харківської області російський безпілотник поцілив в електропоїзд Лозова-Харків, унаслідок цього загинули 2 людей.
- а Одещині реактивний "Шахед" поцілив у локомотив пасажирського поїзда. Поїзд також завчасно зупинили, залізничники евакуювали пасажирів. На борту перебували 593 людини, серед них 15 дітей. Постраждалих не було.