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Речник ВМС про роботу портів Росії: з відвантаженням там усе дуже сумно

Показники Новоросійського портового комплексу наближаються до нульових.

Речник ВМС про роботу портів Росії: з відвантаженням там усе дуже сумно
Дмитро Плетенчук
Фото: Вікіпедія

Портовий комплекс у Новоросійську працює на мінімальному рівні, а обсяги відвантажень росіян суттєво скоротилися. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Єдиних новин".

"З відвантаженням там теж усе дуже сумно для росіян", – розповів Плетенчук.

Водночас морський коридор з українських портів Великої Одеси продовжує функціонувати: навігація Чорним морем триває. Речник ВМС зазначив, що Росія, попри спроби демонструвати нібито стабільну ситуацію, сама стикається зі значними проблемами з експортом аграрної продукції.

"Звісно, ми будемо намагатися якось збільшити наші можливості. Росіяни намагаються робити вигляд, що у них все гаразд. Однак так чи інакше ви бачите, що у цій "грі" вони несуть, якщо брати суто номінально, втрати більші, ніж ми набагато", – пояснив Плетенчук.

В Росії вже порушують питання про викуп державою зерна, яке не вдасться вивезти через чорноморські порти. Саме цей напрямок має значну частку в російському зерновому експорті. Речник ВМС також заявив, що Москва зацікавлена в домовленостях щодо припинення атак на судна, однак водночас намагається домогтися від партнерів додаткових поступок.

  • Україна звернулася до Міжнародної морської організації через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі. За півтора місяця РФ обстріляла 52 кораблі, які перебували в портах або перевозили продовольство.Ці удари спричинили загибель і поранення членів екіпажів, а також знищення та пошкодження транспорту.
  • Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або частково зруйнувала 1090 об’єктів портової інфраструктури та 262 торговельні судна, а кількість загиблих і поранених сягнула 329 людей.
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