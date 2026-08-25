Речник ВМС про роботу портів Росії: з відвантаженням там усе дуже сумно

Портовий комплекс у Новоросійську працює на мінімальному рівні, а обсяги відвантажень росіян суттєво скоротилися. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Єдиних новин".

"З відвантаженням там теж усе дуже сумно для росіян", – розповів Плетенчук.

Водночас морський коридор з українських портів Великої Одеси продовжує функціонувати: навігація Чорним морем триває. Речник ВМС зазначив, що Росія, попри спроби демонструвати нібито стабільну ситуацію, сама стикається зі значними проблемами з експортом аграрної продукції.

"Звісно, ми будемо намагатися якось збільшити наші можливості. Росіяни намагаються робити вигляд, що у них все гаразд. Однак так чи інакше ви бачите, що у цій "грі" вони несуть, якщо брати суто номінально, втрати більші, ніж ми набагато", – пояснив Плетенчук.

В Росії вже порушують питання про викуп державою зерна, яке не вдасться вивезти через чорноморські порти. Саме цей напрямок має значну частку в російському зерновому експорті. Речник ВМС також заявив, що Москва зацікавлена в домовленостях щодо припинення атак на судна, однак водночас намагається домогтися від партнерів додаткових поступок.