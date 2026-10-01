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У Львові суд оголосив вирок Вʼячеславу Зінченку у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Його засудили до довічного позбавлення волі.

Про це повідомляє Суспільне.

Зінченка визнали винним в умисному вбивстві особи, повʼязаному з виконанням нею громадського обовʼязку та вчиненому з мотивів національної нетерпимості. Також йому інкримінували незаконне володіння вогнепальною зброєю.

Під час судового розгляду Зінченко заперечував свою вину.

Зачитуючи вирок, суддя зазначив, що обвинуваченому неодноразово пропонували виступити під час судових дебатів. За словами судді, Зінченко щоразу відмовлявся, пояснюючи це відсутністю узгодженої позиції із захисниками.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон?

Ірину Фаріон застрелили 19 липня 2024 року неподалік її будинку у Львові. Жінку госпіталізували, однак за кілька годин вона померла в лікарні. 21 липня правоохоронці оприлюднили фотографії чоловіка, якого розшукували у справі.

Поліція затримала 18-річного студента Дніпровського державного університету внутрішніх справ В’ячеслава Зінченка. Він, за даними медіа, стежив за сторінкою блогера, який критикував Фаріон і поширював конспірологічні та неонацистські погляди.

До Львова Зінченко приїхав потягом. У його телефоні правоохоронці виявили "інструкцію ЦРУ і КДБ", а також листування з критикою "правих" в Україні. Перед убивством чоловік, за даними слідства, змінював одяг і намагався маскуватися.