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Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон

Суд засудив Зінченка до довічного увʼязнення.

Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
В'ячеслав Зінченко
Фото: Суспільне Львів

У Львові суд оголосив вирок Вʼячеславу Зінченку у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Його засудили до довічного позбавлення волі. 

Про це повідомляє Суспільне.

Зінченка визнали винним в умисному вбивстві особи, повʼязаному з виконанням нею громадського обовʼязку та вчиненому з мотивів національної нетерпимості. Також йому інкримінували незаконне володіння вогнепальною зброєю.

Під час судового розгляду Зінченко заперечував свою вину. 

Зачитуючи вирок, суддя зазначив, що обвинуваченому неодноразово пропонували виступити під час судових дебатів. За словами судді, Зінченко щоразу відмовлявся, пояснюючи це відсутністю узгодженої позиції із захисниками.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон?

  • Поліція затримала 18-річного студента Дніпровського державного університету внутрішніх справ В’ячеслава Зінченка. Він, за даними медіа, стежив за сторінкою блогера, який критикував Фаріон і поширював конспірологічні та неонацистські погляди.
  • До Львова Зінченко приїхав потягом. У його телефоні правоохоронці виявили "інструкцію ЦРУ і КДБ", а також листування з критикою "правих" в Україні. Перед убивством чоловік, за даними слідства, змінював одяг і намагався маскуватися.
  • 25 липня Зінченка затримали у Дніпрі. Він заперечив свою причетність до вбивства. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
  • Слідство розглядало кілька можливих мотивів убивства, зокрема громадську та політичну діяльність Фаріон, а також особисту неприязнь. Правоохоронці також не виключали можливого "російського сліду" у справі.
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