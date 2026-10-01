Датацентр «Парковий» повністю зупинив роботу після ворожих атак

Дані клієнтів перенесли на резервні майданчики в ЄС.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Київський датацентр «Парковий» заявив про повне припинення роботи після прицільних російських атак. Відповідне повідомлення опубліковано 1 жовтня.

Ушкодження внаслідок ударів були критичними. Відновлення сервісів на цьому майданчику неможливе, повідомили в датацентрі.

Там додали, що дані клієнтів розгорнули на резервних майданчиках в Євросоюзі.

Датацентр розташовано в приміщенні КВЦ «Парковий» у центрі столиці. Росія завдавала по ньому ударів кілька разів у вересні. Шість днів тому датацентр повідомив про призупинення роботи.

КВЦ, крім датацентру, має інший функціонал. Зокрема, в приміщенні «Паркового» часто проводила заходи партія «Слуга народу».