Головне за ніч та ранок четверга, 1 жовтня: атака на Одесу, удари по школі і мосту в Києві, майже 210 боєзіткнень

Нічні повітряні атаки , 209 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, День захисників і захисниць України.

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Наслідки атаки на школу у Києві

У ніч проти 1 жовтня і вранці Росія знову атакувала Київ дронами. Постраждала одна людина. Були пожежі у будинку, складах, горіли автівки, пошкоджено опори мосту через Дніпро.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС та місцевої влади. Мер міста Віталій Кличко вранці розповів про ранкове влучання БпЛА в територію нежитлового комплексу в Печерському районі.

Згодом Кличко написав, що у Соломʼянському районі було влучання БпЛА в будівлю школи. На момент атаки понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу перебували в укритті. Ударом пошкоджено фасад навчального корпусу на рівні третього поверху з послідуючим загоранням.

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Близько 12:40 з'явилася офіційна інформація про два влучання в опору Південного мосту, що сполучає правий і лівий береги Києва.

Більше інформації – в новині.

Президент Володимир Зеленський привітав з Днем захисників і захисниць України. Відеозвернення записано з командного пункту на Лиманському напрямку.

Президент зазначив, що саме на фронті пишеться українська історія.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 209 бойових зіткнень.

Найбільше боїв пройшло на Покровському напрямку - 33.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 16 атак.

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Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1900 російських окупантів, 36 артилерійських систем, 3 РСЗВ, засіб ППО, 14 НРК, 524 штук автомобільної техніки і автоцистерн та 4 одиниці спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 535 870 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі РФ атакувала бізнес-центр в Одесі. Постраждала людина, допомогу їй надали на місці.

Пошкоджено дах та фасад двох будівель бізнес-центру. Вибуховою хвилею вибито скління, частково зруйновано стіни на 5-му поверсі, виникла пожежа.

Понад 20 рятувальників ліквідували загоряння та не допустили подальшого поширення вогню.

У ніч на 1 жовтня, починаючи із 18:00, противник атакував 107 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово - РФ, ТОТ Донецької обл. та ТОТ АР Крим – Гвардійське. 63 дрони були реактивними.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила і подавила 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксували влучання на 11 локаціях і падіння уламків у 4 місцях.

Станом на ранок атака тривала.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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