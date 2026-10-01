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На Львівщині працівниці дитсадка повідомили про підозру в побитті дворічної дівчинки

Помічниця вихователя розсердилася на дівчинку через те, що дитина вчасно не попросилася до туалету.

На Львівщині працівниці дитсадка повідомили про підозру в побитті дворічної дівчинки
Вирішують питання про відсторонення жінки від посади
Фото: поліція Львівської області

У Стрию працівниці дитячого садка повідомили про підозру після того, як вона, за даними слідства, вдарила дворічну дівчинку. Дитина тимчасово проживає у цьому закладі.

Про це повідомили в поліції Львівської області та обласній прокуратурі.

Інцидент стався 30 вересня близько 12:30 в одному з комунальних спеціальних дитячих садків міста. За даними слідства, помічниця вихователя розсердилася на дівчинку через те, що дитина вчасно не попросилася до туалету. Жінка почала кричати на неї та соромити через забруднений одяг.

Після цього, як розповіли правоохоронці, працівниця схопила дитину за руку і кілька разів вдарила її цією ж рукою по голові. Потім вона ще тричі вдарила дівчинку рукою по нозі.

Відео з інцидентом виявила офіцерка служби освітньої безпеки. На записі зафіксували, як жінка б’є дитину. За даними поліції, тілесних ушкоджень дівчинці не завдали.

Помічниці вихователя повідомили про підозру в умисному завданні ударів, які спричинили фізичний біль, але не призвели до тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає штраф, громадські або виправні роботи. Наразі вирішується питання про відсторонення її від посади. 

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