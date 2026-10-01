Генштаб: втрати російських військ у вересні стали рекордними у 2026 році

У вересні російська армія зменшилась на 46 230 військових.

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У вересні втрати особового складу російської армії досягли 46 230 військових. Це найвищий місячний показник від початку 2026 року.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Кількість втрат російських військових зростала протягом більшої частини року.

У січні вона становила 31 710 осіб,

у лютому – 26 090,

у березні – 31 960,

у квітні – 32 980,

у травні – 33 760,

у червні –39 290,

у липні – 42 860 осіб,

у серпні – 42 020.

Вересневий показник у 46 230 втрат на 14 520 осіб перевищив січневий.

За підрахунками Генштабу, це відповідає зростанню на 45,8%.

У Генштабі заявили, що Сили оборони продовжують завдавати російським військам втрат у живій силі й техніці вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Також військові пов'язали зростання показників із ефективністю вогневого ураження українських підрозділів.