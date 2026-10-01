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Шестеро людей поранені за одну добу внаслідок ударів по Київській області

Росіяни атакували різні райони. 

Шестеро людей поранені за одну добу внаслідок ударів по Київській області
Авто рятувальників на місці атаки (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС

У Київській області протягом доби внаслідок російських ударів поранень дістали шестеро людей. Пошкоджено 42 об'єкти в шести районах.

Найбільше руйнувань за 30 вересня зафіксовано в Обухівському районі: пошкоджено 24 об'єкти, зокрема 20 приватних осель, ЛЕП, магазин і дві машини. Поранено одну людину. 

«Броварський район – 5 об’єктів: 3 приватні домоволодіння та 2 транспортні засоби. Травмовано 4 людей. Бучанський район – 7 об’єктів: 5 приватних домоволодінь та 2 транспортні засоби. Білоцерківський район – 3 об’єкти: 2 приватні домоволодіння та заклад освіти. Фастівський район – 2 об’єкти: виробничо-господарські будівлі», – йдеться у повідомленні.  

В Бориспільському районі пошкоджено одне приватне домоволодіння, одна людина була поранена. 

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