Шестеро людей поранені за одну добу внаслідок ударів по Київській області

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У Київській області протягом доби внаслідок російських ударів поранень дістали шестеро людей. Пошкоджено 42 об'єкти в шести районах.

Найбільше руйнувань за 30 вересня зафіксовано в Обухівському районі: пошкоджено 24 об'єкти, зокрема 20 приватних осель, ЛЕП, магазин і дві машини. Поранено одну людину.

«Броварський район – 5 об’єктів: 3 приватні домоволодіння та 2 транспортні засоби. Травмовано 4 людей. Бучанський район – 7 об’єктів: 5 приватних домоволодінь та 2 транспортні засоби. Білоцерківський район – 3 об’єкти: 2 приватні домоволодіння та заклад освіти. Фастівський район – 2 об’єкти: виробничо-господарські будівлі», – йдеться у повідомленні.

В Бориспільському районі пошкоджено одне приватне домоволодіння, одна людина була поранена.