У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві через атаки РФ постраждав чоловік. Вранці дрон влучив у будівлю школи (оновлено)

В столиці через російські дрони спалахнули пожежі. 

У Києві через атаки РФ постраждав чоловік. Вранці дрон влучив у будівлю школи (оновлено)
Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС

У ніч проти 1 жовтня РФ знову атакувала Київ дронами. В Оболонському районі постраждав чоловік. Були пожежі у будинку, складах, горіли автівки. Вранці російський дрон влучив у школу в Соломʼянському районі. 

Про це йдеться у повідомленні ДСНС. А мер міста Віталій Кличко вранці розповів про влучання БпЛА в територію нежитлового комплексу в Печерському районі.

Оновлення. Потім Кличко написав, що у Соломʼянському районі було влучання БпЛА в будівлю школи. Є загоряння.

Реклама

Діти перебували в укритті. Екстрені служби прямують на місце.

За даними рятувальників, у Солом’янському районі внаслідок ворожого обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогнем біли охоплені припарковані автівки. Пожежу ліквідували на площі 80 кв. м.

В Оболонському районі виникло масштабне загоряння у складській будівлі. Пожежу ліквідовано. Одного постраждалого передано медикам.

Наслідки російської атаки в Києві
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки в Києві

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies