У Києві через атаки РФ постраждав чоловік. Вранці дрон влучив у будівлю школи (оновлено)

У ніч проти 1 жовтня РФ знову атакувала Київ дронами. В Оболонському районі постраждав чоловік. Були пожежі у будинку, складах, горіли автівки. Вранці російський дрон влучив у школу в Соломʼянському районі.
Про це йдеться у повідомленні ДСНС. А мер міста Віталій Кличко вранці розповів про влучання БпЛА в територію нежитлового комплексу в Печерському районі.
Оновлення. Потім Кличко написав, що у Соломʼянському районі було влучання БпЛА в будівлю школи. Є загоряння.
Діти перебували в укритті. Екстрені служби прямують на місце.
За даними рятувальників, у Солом’янському районі внаслідок ворожого обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогнем біли охоплені припарковані автівки. Пожежу ліквідували на площі 80 кв. м.
В Оболонському районі виникло масштабне загоряння у складській будівлі. Пожежу ліквідовано. Одного постраждалого передано медикам.
- Унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.