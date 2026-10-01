У Києві через атаки РФ постраждав чоловік. Вранці дрон влучив у будівлю школи (оновлено)

В столиці через російські дрони спалахнули пожежі.

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У ніч проти 1 жовтня РФ знову атакувала Київ дронами. В Оболонському районі постраждав чоловік. Були пожежі у будинку, складах, горіли автівки. Вранці російський дрон влучив у школу в Соломʼянському районі.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС. А мер міста Віталій Кличко вранці розповів про влучання БпЛА в територію нежитлового комплексу в Печерському районі.

Оновлення. Потім Кличко написав, що у Соломʼянському районі було влучання БпЛА в будівлю школи. Є загоряння.

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За даними рятувальників, у Солом’янському районі внаслідок ворожого обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогнем біли охоплені припарковані автівки. Пожежу ліквідували на площі 80 кв. м.

В Оболонському районі виникло масштабне загоряння у складській будівлі. Пожежу ліквідовано. Одного постраждалого передано медикам.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки в Києві