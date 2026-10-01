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У Одесі Росія вдарила по бізнес-центру. Є постраждалий

Рятувальники ліквідували загоряння.

У Одесі Росія вдарила по бізнес-центру. Є постраждалий
Ліквідація наслідків атаки в Одесі
Фото: ДСНС

Уночі РФ атакувала Одесу. Вдарила по бізнес-центру. Постраждала людина, допомогу їй надали на місці.

Про це йдеться у повідомленнях начальника МВА Сергія Лисака та ДСНС.

Внаслідок атаки пошкоджено дах та фасад двох будівель бізнес-центру. Вибуховою хвилею вибито скління, частково зруйновано стіни на 5-му поверсі, виникла пожежа.

Понад 20 рятувальників ліквідували загоряння та не допустили подальшого поширення вогню.

Ліквідація наслідків атаки в Одесі
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків атаки в Одесі

Руйнувань житла не зафіксовано. Комунальники прибирають наслідки атаки. В інших районах міста ніч минула без ворожих атак.

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