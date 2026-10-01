Президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами у Білому домі вчергове негативно оцінив українську кампанію зі знищення нафтової галузі Росії в контексті шаленого зростання вартості дизельного палива.

Глава держави намагався переконати представників преси, що дизельна криза спричинена "не ситуацією на Близькому Сході, а тим, що відбувається в Росії, бо їхні нафтопереробні заводи, що виробляють дизельне паливо, виводяться з ладу з тривожною швидкістю".

Трамп стверджує, що якби атаки України не відбувалися, то у США не було б проблем із дизелем, і покладає усю провину на війну - але не свою проти Ірану, а російсько-українську.