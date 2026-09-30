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Генштаб: 173 бої відбулися на фронті від початку доби

Найгарячіше на Покровському напрямку. Там Сили оборони відбили 27 ворожих атак.

Генштаб: 173 бої відбулися на фронті від початку доби
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби 30 вересня на фронті відбулося 173 бойові зіткнення.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав двох ракетних ударів, здійснив 54 авіаційні удари, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4928 дронів-камікадзе та здійснив 1944 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів біля Козачої Лопані, Тернової та Ізбицького.

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На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили одну атпку противника в бік Куп'янська.

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили шість спроб загарбників просунутися в районах Новоселівки, Дерилового та Лимана.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби загарбників іти вперед поблизу Ямполя та Пискунівки.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку в районі Юрківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів у районах Олексієво-Дружківки, Костянтинівки, Новоселівки, Довгої Балки та в напрямках Миколайпілля та Петрівки; ще три боєзіткнення тривають.

Усього 27 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новомиколаївка, Вільне, Кучерів Яр, Степи, Білицьке, Водянське, Сергіївка та Молодецьке. Дві атаки тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 60 окупантів та 12 — поранено; знищено одну одиницю автомобільної техніки, одну реактивну систему залпового вогню, три артилерійські системи, один склад боєприпасів та 17 укриттів ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему, п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 184 укриття противника. Знищено або подавлено 314 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Дві атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районі Березового.

Один ворожий штурм зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районі Верхньої Терси.

На Північно-Слобожанському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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