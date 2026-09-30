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На Херсонщині через російські обстріли шестеро загиблих і поранених, – прокуратура

Пошкоджені приватні будинки.

На Херсонщині через російські обстріли шестеро загиблих і поранених, – прокуратура
Фото: Прокуратура Херсонської області

У Херсонській області впродовж дня внаслідок обстрілів загинула жінка, ще п'ятеро цивільних постраждали.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Упродовж дня, 30 вересня, російські військові атакували населені пункти Херсонщини ствольною артилерією та дронами різного типу. 

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Станом на 17:30 внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще п'ятеро цивільних дістали поранення.

Прокуратура зазначає, що Нововоронцовку російські військові двічі обстріляли з артилерії. Внаслідок атак загинула 77-річна жінка, троє місцевих жителів дістали поранення.

У Херсоні двоє людей постраждали внаслідок скидання вибухівки з дронів.

Обстрілами пошкоджено приватні будинки.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

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