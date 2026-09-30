За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

У Херсоні двоє людей постраждали внаслідок скидання вибухівки з дронів.

Прокуратура зазначає, що Нововоронцовку російські військові двічі обстріляли з артилерії. Внаслідок атак загинула 77-річна жінка, троє місцевих жителів дістали поранення.

Станом на 17:30 внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще п'ятеро цивільних дістали поранення.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

У Херсонській області впродовж дня внаслідок обстрілів загинула жінка, ще п'ятеро цивільних постраждали.

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