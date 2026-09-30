Шмигаль і тимчасовий повірений у справах США обговорили співпрацю в енергетиці й виробництво ядерного палива

На зустрічі також ішлося про постачання критично необхідного енергетичного обладнання.

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міністр енергетики Денис Шмигаль і тимчасово повірений у справах США в Україні Пол Г’юстон

Перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль і тимчасово повірений у справах США в Україні Пол Г’юстон на зустрічі обговорили співпрацю у сфері ядерної енергетики.

Як повідомила пресслужба Міненерго, ішлося, зокрема, про реалізацію проєктів AP1000, диверсифікацію постачання ядерного палива та створення його виробництва в Україні.

Міністерство зауважило, що важливим напрямом залишається можливість залучення американських фінансових інституцій до реалізації енергетичних проєктів у нашій державі.

Серед інших тем перемовин Шмигаля і Г’юстона – підтримка України в межах програми SPARC, постачання критично необхідного енергетичного обладнання, розвиток розподіленої генерації та систем накопичення енергії.