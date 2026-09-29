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Україна пропонує тимчасово експортувати свою агропродукцію до європейських портів та експортних хабів

Це допоможе зберегти регулярні поставки на традиційні ринки Африки, Близького Сходу та Азії.

Україна пропонує тимчасово експортувати свою агропродукцію до європейських портів та експортних хабів
Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький
Фото: Укрінформ

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час круглого столу в Брюсселі закликав зробити альтернативну логістику економічно доступною для українських виробників.

Як повідомила пресслужба Мінагрополітики, всі додаткові витрати на транспортування продукції зараз лягають безпосередньо на українського аграрія. Висоцький у Брюсселі заявив, що завдання України та ЄС полягає у створенні маршрутів, які будуть не просто фізично доступними, а й економічно життєздатними.

Україна пропонує ввести тимчасові механізми підтримки для покриття додаткових логістичних витрат, зокрема під час перевезення агропродукції територією Євросоюзу до європейських портів та експортних хабів. Такий крок допоможе зберегти регулярні поставки на традиційні ринки Африки, Близького Сходу та Азії.

  • За даними Мінагрополітики, російські удари по чорноморських портах ставлять під загрозу експорт понад 30 мільйонів тонн української сільськогосподарської продукції цього сезону. 
  • Попри це, нещодавно очільник Мінагро Тарас Висоцький зробив заяву, що український агросектор продовжує працювати та експортувати продукцію, попри логістичні обмеження. Зокрема, 131 тис. тонн олії експортували за перші 15 днів вересня – це близько 62% від потенційного обсягу.
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