Україна пропонує тимчасово експортувати свою агропродукцію до європейських портів та експортних хабів

Це допоможе зберегти регулярні поставки на традиційні ринки Африки, Близького Сходу та Азії.

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час круглого столу в Брюсселі закликав зробити альтернативну логістику економічно доступною для українських виробників.

Як повідомила пресслужба Мінагрополітики, всі додаткові витрати на транспортування продукції зараз лягають безпосередньо на українського аграрія. Висоцький у Брюсселі заявив, що завдання України та ЄС полягає у створенні маршрутів, які будуть не просто фізично доступними, а й економічно життєздатними.

Україна пропонує ввести тимчасові механізми підтримки для покриття додаткових логістичних витрат, зокрема під час перевезення агропродукції територією Євросоюзу до європейських портів та експортних хабів. Такий крок допоможе зберегти регулярні поставки на традиційні ринки Африки, Близького Сходу та Азії.