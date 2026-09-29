Зеленський провів нараду з Міноборони і військовими щодо протидії «шахедам» і операцій на жовтень

«Визначили перші прототипи, які вже можуть стати ефективною зброєю», - заявив президент.

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нарада президента з Міноброни і військовими

Президент Володимир Зеленський провів нараду з Міноборони і військовими, відповідальними за планування виробництва української зброї.

За словами глави держави, ішлося про далекобійні операції на жовтень, а також напрямки для необхідного постачання до F-16 до кінця року.

«Є конкретні країни, з якими домовляємось про конкретні авіаційні пакети. Найближчим часом буде посилення», - запевнив глава держави.

Зеленський додав, що на нараді також ішлося про систему протидії реактивним «шахедам».

«Визначили перші прототипи, які вже можуть стати ефективною зброєю. Є чіткі строки, фінансування та обсяги, які повинні бути забезпечені по виробництву саме цієї зброї», - підсумував глава держави.