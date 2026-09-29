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Мінфін залучив 1,65 млрд грн від продажу облігацій

Від початку цього року держава залучила через ОВДП понад 347,14 млрд грн.

Мінфін залучив 1,65 млрд грн від продажу облігацій
Міністерство фінансів
Фото: Макс Левин

Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 1,65 млрд грн за підсумками чергового аукціону з розміщення облігацій.

Як повідомила пресслужба міністерства, найбільший обсяг коштів — 1,006 млрд грн — принесли гривневі ОВДП строком на 1 рік зі ставкою 15,16% річних. Ще 647 млн грн залучили завдяки облігаціям строком на 3,4 року з дохідністю 16,49% річних.

За даними Мінфіну, від початку цього року держава залучила через ОВДП понад 347,14 млрд грн, а з початку повномасштабного вторгнення цей показник досяг майже 2,36 трлн грн. Усі залучені від воєнних облігацій кошти уряд спрямовує на підтримку ЗСУ і фінансову стійкість країни.

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