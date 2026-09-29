Від початку цього року держава залучила через ОВДП понад 347,14 млрд грн.

Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 1,65 млрд грн за підсумками чергового аукціону з розміщення облігацій.

Як повідомила пресслужба міністерства, найбільший обсяг коштів — 1,006 млрд грн — принесли гривневі ОВДП строком на 1 рік зі ставкою 15,16% річних. Ще 647 млн грн залучили завдяки облігаціям строком на 3,4 року з дохідністю 16,49% річних.

За даними Мінфіну, від початку цього року держава залучила через ОВДП понад 347,14 млрд грн, а з початку повномасштабного вторгнення цей показник досяг майже 2,36 трлн грн. Усі залучені від воєнних облігацій кошти уряд спрямовує на підтримку ЗСУ і фінансову стійкість країни.