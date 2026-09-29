У 2027 році потреба України у зовнішньому фінансуванні сягне $52,6 млрд.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі Української платформи донорів у Брюсселі.

З цієї суми Україна вже має підтверджені джерела лише на $20 млрд від ЄС, Японії, МВФ та Світового банку. Решта $32,6 млрд поки залишаються не забезпеченими, ідеться на сайті Мінфіну.

Головним пріоритетом бюджету на 2027 рік залишаються оборона та безпека. Водночас держава має виконувати соціальні зобов’язання та підтримувати економіку. Україна збільшує власні доходи — за вісім місяців цього року податкові та митні надходження зросли на 14,5% і становили $34,1 млрд. Однак внутрішні можливості обмежені через постійні російські обстріли інфраструктури, наголосили в Міністерстві фінансів.

Основними джерелами покриття потреб мають стати заморожені російські активи та міжнародні фінансові інструменти. Зокрема, програма Світового банку SPUR-2 дасть змогу мобілізувати до $6 млрд.