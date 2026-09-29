Від початку року українські громади отримали майже 270 млн гривень туристичного збору

За 8 місяців 2026 року громади України отримали до місцевих бюджетів 269,9 млн грн туристичного збору. Це на 23% більше, ніж за відповідний період минулого року.
Про це повідомили в Державній податковій службі України.
Найбільші надходження зафіксовані в:
- м. Київ – 53,8 млн грн;
- Львівська область – 52,5 млн грн;
- Івано-Франківська область – 38,2 млн грн;
- Закарпатська область – 27,5 млн гривень.
Раніше ДПС розпочала пілотний проєкт з удосконалення адміністрування туристичного збору у чотирьох громадах Хмельницької та Чернівецької областей. Задекларовані суми там зросли на 60%.
За оцінками фахівців, 20-30% ринку працює в «тіні».
- Державна податкова служба України працює над тим, щоб більше громад запровадили туристичний збір.