Уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення до 31 березня

Однак на виконання зобов'язань перед партнерами будуть «удосконалювати системи тарифної політики».

Кабінет міністрів зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто фактично до кінця опалювального сезону. Про це 28 вересня повідомив прем'єр Сергій Корецький.

Він пояснив, що це рішення ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого Верховною Радою на час воєнного стану, та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні. Однак тарифну політику змінюватимуть, оскільки є відповідні зобов'язання.

«На виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами, Уряд спільно з іншими органами влади працює над удосконаленням системи тарифної політики та запровадженням справедливого й прозорого тарифоутворення з одночасним збільшенням адресної допомоги тим, хто її дійсно потребує», – сказав голова уряду.

Перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль додав, що для населення це означає, що ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишиться незмінною.

«Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях», – сказав він.

Роздрібні ціни на природний газ для населення залежицть від постачальника. В Києві для побутових споживачів ціна постачання природного газу з 01.01.2023 становить 7,99 грн за куб. м.