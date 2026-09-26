Кошти вже надійшли до державного бюджету.

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Україна залучила $51,5 млн від Уряду Японії в межах проєкту Світового банку THRIVE на розвиток системи охорони здоров’я.

Про це написав у телеграмі премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

Кошти вже надійшли до державного бюджету, їх спрямують на підвищення ефективності програми медичних гарантій та посилення інституційної спроможності Національної служби здоров’я України.

Загальний обсяг програми THRIVE становить $1,2 млрд, з яких Україна вже отримала $449 млн.

"Вдячні Уряду Японії та Світовому банку за послідовну підтримку України, внесок у нашу фінансову стійкість та розвиток медичної системи", – написав Корецький.