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Україна залучила $841 млн від Світового банку на виплату пенсій

Кошти Київ отримав під гарантії уряду Канади.

Україна залучила $841 млн від Світового банку на виплату пенсій
Прем’єр-міністр Сергій Корецький
Фото: тг-канал Сергія Корецького

Україна отримала $841 млн фінансування від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету, пов’язаних із виплатою пенсій.

Про це в Telegram розповів прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Фінансування залучили в межах проєкту PEACE in Ukraine відповідно до домовленостей, досягнутих у вересні. Загальний обсяг проєкту вже становить $54,3 млрд.

За словами прем’єр-міністра, PEACE in Ukraine є найбільшим інвестиційним проєктом в історії Світового банку та одним із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України.

"Дякую уряду Канади та Світовому банку за важливу і своєчасну допомогу Україні в умовах значного дефіциту бюджету", – написав Корецький.

  • 18 вересня Україна отримала черговий транш обсягом 3,3 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. В уряді наголосили,що отримані кошти спрямують на першочергові оборонні потреби. Зокрема, йдеться про закупівлю ракет і безпілотників. 
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