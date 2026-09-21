Йдеться про силові трансформатори, роз'єднувачі, вимикачі та інше.

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Шість областей України отримали необхідне для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури обладнання майже на 4,9 млн євро.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Йдеться про силові трансформатори, роз'єднувачі, вимикачі, кабелі та інше. Його отримали енергетичні компанії у Вінницькій, Харківській, Запорізькій, Львівській, Дніпропетровській та Чернігівській областях.

Обладнання вдалося отримати завдяки внескам міжнародних партнерів, зокрема Великобританії, Ірландії, Норвегії та ЄС до Фонду підтримки енергетики України.