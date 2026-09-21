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Шість областей України отримали енергетичне обладнання від ЄС майже на 4,9 млн євро

Йдеться про силові трансформатори, роз'єднувачі, вимикачі та інше.

Шість областей України отримали енергетичне обладнання від ЄС майже на 4,9 млн євро
енергетичне обладнання, ілюстративне фото
Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

Шість областей України отримали необхідне для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури обладнання майже на 4,9 млн євро.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Йдеться про силові трансформатори, роз'єднувачі, вимикачі, кабелі та інше. Його отримали енергетичні компанії у Вінницькій, Харківській, Запорізькій, Львівській, Дніпропетровській та Чернігівській областях.

Обладнання вдалося отримати завдяки внескам міжнародних партнерів, зокрема Великобританії, Ірландії, Норвегії та ЄС до Фонду підтримки енергетики України.

  • У проєкті держбюджету-2027 на підтримку енергетики передбачили майже 100 млрд грн. Найбільше коштів спрямують на захист і відновлення енергетичної інфраструктури та розвиток розподіленої генерації
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