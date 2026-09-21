Шість областей України отримали необхідне для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури обладнання майже на 4,9 млн євро.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.
Йдеться про силові трансформатори, роз'єднувачі, вимикачі, кабелі та інше. Його отримали енергетичні компанії у Вінницькій, Харківській, Запорізькій, Львівській, Дніпропетровській та Чернігівській областях.
Обладнання вдалося отримати завдяки внескам міжнародних партнерів, зокрема Великобританії, Ірландії, Норвегії та ЄС до Фонду підтримки енергетики України.
- У проєкті держбюджету-2027 на підтримку енергетики передбачили майже 100 млрд грн. Найбільше коштів спрямують на захист і відновлення енергетичної інфраструктури та розвиток розподіленої генерації