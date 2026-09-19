Марченко провів неформальну зустріч із директоркою МВФ у Дубліні

Міністр фінансів Сергій Марченко зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою в рамках неформальної зустрічі міністрів економіки та фінансів Євросоюзу в Дубліні 19 вересня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Марченко назвав ключові теми розмови: подальша реалізація програми розширеного фінансування EFF, підготовка державного бюджету України на 2027 рік, забезпечення передбачуваного зовнішнього фінансування, а також прогрес України у виконанні структурних реформ.

Він також подякував МВФ за підтримку України і назвав цю співпрацю важливим сигналом для міжнародних партнерів щодо послідовності економічної політики Києва.

Марченко наголосив, що програма МВФ залишається ключовим якорем макрофінансової стабільності України.

"Ми продовжуємо виконувати взяті зобов’язання та проводити необхідні реформи. Водночас сьогодні наше ключове завдання – забезпечити достатній, ритмічний і передбачуваний обсяг зовнішнього фінансування на 2027 рік. У цьому контексті лідерство МВФ є надзвичайно важливим для консолідації підтримки з боку всіх наших міжнародних партнерів", - сказав він.