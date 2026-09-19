У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ГоловнаЕкономікаДержава

Марченко провів неформальну зустріч із директоркою МВФ у Дубліні

Міністр наголосив, що програма МВФ залишається ключовим якорем макрофінансової стабільності України.

Марченко провів неформальну зустріч із директоркою МВФ у Дубліні
Сергій Марченко
Фото: МІністерство фінансів

Міністр фінансів Сергій Марченко зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою в рамках неформальної зустрічі міністрів економіки та фінансів Євросоюзу в Дубліні 19 вересня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Марченко назвав ключові теми розмови: подальша реалізація програми розширеного фінансування EFF, підготовка державного бюджету України на 2027 рік, забезпечення передбачуваного зовнішнього фінансування, а також прогрес України у виконанні структурних реформ.

Він також подякував МВФ за підтримку України і назвав цю співпрацю важливим сигналом для міжнародних партнерів щодо послідовності економічної політики Києва. 

Марченко наголосив, що програма МВФ залишається ключовим якорем макрофінансової стабільності України.

"Ми продовжуємо виконувати взяті зобов’язання та проводити необхідні реформи. Водночас сьогодні наше ключове завдання – забезпечити достатній, ритмічний і передбачуваний обсяг зовнішнього фінансування на 2027 рік. У цьому контексті лідерство МВФ є надзвичайно важливим для консолідації підтримки з боку всіх наших міжнародних партнерів", - сказав він. 

  • У липні Україна отримала другий транш близько 690 млн доларів від МВФ за новою чотирирічною програмою. Раніше повідомлялося, що загальний обсяг фінансування України за цією програмою зріс до приблизно 2,2 млрд доларів
  • У МВФ зазначили, що Україна загалом успішно виконує умови програми: всі кількісні показники станом на кінець березня були досягнуті, однак реалізація окремих структурних реформ сповільнилася. Також ціль щодо чистих міжнародних резервів на кінець червня не була виконана, зокрема - через негативний вплив війни на Близькому Сході.
  • На початку вересня парламент провалив голосування за три закони, які могли б дати Україні більш ніж 4 мільярди доларів, а ще два закони – з програми МВФ
  • 2 вересня прем’єр-міністр Сергій Корецький провів зустріч із місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм. Говорили, зокрема, про підготовку проєкту державного бюджету на 2027 рік.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies