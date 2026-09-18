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Мінфін: За вісім місяців 2026 року видатки держбюджету зросли на майже 20%

Найбільшою статтею видатків залишається фінансування безпеки та оборони.

Мінфін: За вісім місяців 2026 року видатки держбюджету зросли на майже 20%
Міністерство фінансів
Фото: Макс Левин

У січні – серпні цього року видатки загального фонду державного бюджету України досягли 2,97 трильйона гривень. 

За даними Міністерства фінансів, цей показник зростав порівняно з аналогічним періодом минулого року на 466,6 мільярда гривень, або на 18,6%.

Лише протягом серпня з бюджету витратили 396 мільярдів гривень.

Найбільшою статтею видатків залишається фінансування безпеки та оборони. На ці потреби за вісім місяців спрямували 1,84 трильйона гривень, що становить 62% від усіх витрат загального фонду державного бюджету.

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