Мінфін: За вісім місяців 2026 року видатки держбюджету зросли на майже 20%

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У січні – серпні цього року видатки загального фонду державного бюджету України досягли 2,97 трильйона гривень.

За даними Міністерства фінансів, цей показник зростав порівняно з аналогічним періодом минулого року на 466,6 мільярда гривень, або на 18,6%.

Лише протягом серпня з бюджету витратили 396 мільярдів гривень.

Найбільшою статтею видатків залишається фінансування безпеки та оборони. На ці потреби за вісім місяців спрямували 1,84 трильйона гривень, що становить 62% від усіх витрат загального фонду державного бюджету.