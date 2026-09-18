«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
ГоловнаЕкономікаДержава

Корецький доручив за тиждень підготувати план вдосконалень процесу ідентифікації репатрійованих тіл

У бюджеті на наступний рік передбачили понад 600 млн грн на дооснащення бюро смерті необхідним обладнанням. 

Корецький доручив за тиждень підготувати план вдосконалень процесу ідентифікації репатрійованих тіл
Нарада щодо вдосконалень процесу ідентифікації репатрійованих тіл
Фото: Телеграм Сергія Корецького

Премʼєр-міністр України Сергій Корецький доручив за тиждень підготувати план вдосконалень процесу ідентифікації репатрійованих тіл військових та цивільних.

«Держава має прискорити процес ідентифікації тіл репатрійованих військових і цивільних. Прибрати зайві затримки, посилити взаємодію та обмін інформацією між відомствами», – написав він у телеграмі. 

За його словами,під час наради із МОЗ, МВС та Міноборони детально розібрали процес від судово-медичної експертизи до дій після її проведення. 

«На кожному з цих етапів необхідно посилити координацію між відомствами, щоб оперативніше проходити всі процедури. Доручив за тиждень підготувати чіткий план вдосконалень», – повідомив глава уряду. 

Наразі дослідження проводять 21 регіональне бюро СМЕ в підпорядкуванні МОЗ. У проєкті бюджету на 2027 рік передбачено понад 600 млн грн, зокрема на дооснащення бюро необхідним обладнанням.

  • За результатами репатріаційних заходів в Україну вчора повернули тіла 252 загиблих. За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies