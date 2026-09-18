Премʼєр-міністр України Сергій Корецький доручив за тиждень підготувати план вдосконалень процесу ідентифікації репатрійованих тіл військових та цивільних.
«Держава має прискорити процес ідентифікації тіл репатрійованих військових і цивільних. Прибрати зайві затримки, посилити взаємодію та обмін інформацією між відомствами», – написав він у телеграмі.
За його словами,під час наради із МОЗ, МВС та Міноборони детально розібрали процес від судово-медичної експертизи до дій після її проведення.
«На кожному з цих етапів необхідно посилити координацію між відомствами, щоб оперативніше проходити всі процедури. Доручив за тиждень підготувати чіткий план вдосконалень», – повідомив глава уряду.
Наразі дослідження проводять 21 регіональне бюро СМЕ в підпорядкуванні МОЗ. У проєкті бюджету на 2027 рік передбачено понад 600 млн грн, зокрема на дооснащення бюро необхідним обладнанням.
- За результатами репатріаційних заходів в Україну вчора повернули тіла 252 загиблих. За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.