У бюджеті на наступний рік передбачили понад 600 млн грн на дооснащення бюро смерті необхідним обладнанням.

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Премʼєр-міністр України Сергій Корецький доручив за тиждень підготувати план вдосконалень процесу ідентифікації репатрійованих тіл військових та цивільних.

«Держава має прискорити процес ідентифікації тіл репатрійованих військових і цивільних. Прибрати зайві затримки, посилити взаємодію та обмін інформацією між відомствами», – написав він у телеграмі.

За його словами,під час наради із МОЗ, МВС та Міноборони детально розібрали процес від судово-медичної експертизи до дій після її проведення.

«На кожному з цих етапів необхідно посилити координацію між відомствами, щоб оперативніше проходити всі процедури. Доручив за тиждень підготувати чіткий план вдосконалень», – повідомив глава уряду.

Наразі дослідження проводять 21 регіональне бюро СМЕ в підпорядкуванні МОЗ. У проєкті бюджету на 2027 рік передбачено понад 600 млн грн, зокрема на дооснащення бюро необхідним обладнанням.