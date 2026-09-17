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Кабмін розширив програму страхування бізнесу від наслідків війни: Київ і область включили до регіонів підвищених ризиків

Максимальну страхову суму для одного підприємства збільшили з 3 до 5 млн грн. 

Кабмін розширив програму страхування бізнесу від наслідків війни: Київ і область включили до регіонів підвищених ризиків
Росія знищила головний склад ROZETKA
Фото: ТСН

Кабінет міністрів розширив програму страхування від воєнних ризиків для бізнесу і спростив отримання компенсацій. Київ і область включили до переліку територій з підвищеним ризиком. 

Розширили перелік майна, за пошкодження або знищення якого бізнес зможе отримати компенсацію. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький.

«Зокрема, включаємо пальне та транспорт для його перевезення і зберігання. Це важливе рішення для паливної інфраструктури, яка залишається однією з ключових цілей російських атак. Також до переліку додаємо сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи», – сказав він.

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Максимальну компенсацію страхової суми підвищили з 3 до 5 млн грн на рік для одного підприємства. Цей механізм поширили і на орендоване майно, а також спростили вимоги до угод страхування. 

Цього тижня Кабінет міністрів розширив також програму підтримки великих проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі і переробній промисловості. Пільгові кредити можна залучати, зокрема, на відновлення паливної і складської інфраструктури, модернізації підприємств переробної промисловості, для поповнення оборотного капіталу оптової і роздрібної торгівлі. 

«Держава компенсуватиме 5,5% річних від базової ставки банку. Максимальний ліміт для групи пов’язаних компаній – 1 млрд грн», – пояснив голова уряду. 

Ці кроки покликані бізнесу допомогти вже сьогодні, а на наступний рік у проєкті бюджету Кабмін передбачив окрему статтю на страхування воєнних ризиків.   

  • Росія з 2022 року цілеспрямовано нищить український бізнес у різних регіонах. Цього року вона, як і раніше, б'є по складах торговельних мереж, АЗС, підприємствах різних сфер промисловості.
  • Значно постраждало книговидавництво: учасники ринку наголошують, що без державної підтримки чимало з них не зможуть оговтатися від наслідків атак і знищення продукції.
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